Вашингтон, 4 мая 2022, 08:59 — REGNUM Тайвань находится на переднем крае «гибридной войны Китая», заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
По его словам, власти Китая в том числе предпринимают шаги, призванные «исказить информационное пространство и демократические процессы».
Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно, что переговоры о сотрудничестве в вопросе снижения вероятности войны с Китаем из-за Тайваня и о плане действий на случай возникновения такого конфликта провели в начале марта за закрытыми дверями США и Британия.