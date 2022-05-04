Вашингтон, 4 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Тайвань находится на переднем крае «гибридной войны Китая», заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Тайвань в буквальном смысле слова находится на переднем крае гибридной войны КНР, включающей дезинформацию, включающей кибератаки», — сказал он журналистам.

По его словам, власти Китая в том числе предпринимают шаги, призванные «исказить информационное пространство и демократические процессы».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно, что переговоры о сотрудничестве в вопросе снижения вероятности войны с Китаем из-за Тайваня и о плане действий на случай возникновения такого конфликта провели в начале марта за закрытыми дверями США и Британия.