Иркутск, , 08:59 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 4 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8628 человек, причём четверо из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 292 061 (+49 за сутки).

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Госпитализированы 482 (+11 за сутки). В то же время выздоровели 286 969 пациентов (+38 за сутки).

Ещё 678 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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