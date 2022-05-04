Токио, , 08:57 — REGNUM Власти Японии заявили протест в связи с пуском ракеты, произведённым Северной Кореей. Об этом 4 мая сообщает агентство Киодо со ссылкой на слова заместителя министра обороны страны Макото Оники.

Ким Чен Ыну демонстрируют новою ракеты «Хвасон-15» Elgornal.net

Предполагается, что КНДР провели в направлении Японского моря пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По данным агентства, ракета уже упала за пределами экономической зоны Японии.

В конце марта КНДР испытали ракету «Хвасон-17», дальность полёта которой может составить 15 тыс. километров.