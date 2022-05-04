Абуджа, 4 мая, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Представители России заявили о намерении инвестировать в строительство газопровода, призванного соединить Нигерию и Марокко с европейскими странами. Об этом 4 мая рассказал министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва, его слова приводит агентство Reuters.

Нигерия

«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», — сказал он.

Также нигерийский министр уточнил, что добываемое в стране голубое топливо посредством нового газопровода будет поставляться «через множество африканских стран до самого края континента», откуда власти Нигерии получат доступ на рынок Европы.

Кроме того, Сильва отметил, что нигерийское правительство рассчитывает начать строительство этого проекта до мая 2023 года, когда закончатся полномочия нынешнего президента страны Мухаммада Бухари.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая стало известно, что в период с января по апрель 2022 года экспорт природного газа из России увеличился почти на 60% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.