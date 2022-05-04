Артёмовский, Свердловская область, , 08:57 — REGNUM В Свердловской области с банковской карты мужчины 1956 года рождения похитили 40 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Деньги Https://pixabay.com

По данным полиции, гражданин находился в гостях. В этот момент хозяйка жилища вытащила карту из его кармана и передала знакомому, который и снял денежные средства. Затем карту вернул на место.

Похитители денег сознались в преступлении и заявили, что раскаиваются. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.