Москва, , 08:56 — REGNUM Первый пуск ракеты-носителя «Рокот-М», который планировалось осуществить в 2022 году, будет осуществлён с космодрома Плесецк через два года. Об этом сообщил гендиректор Центра им. М. В. Хруничева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Алексей Варочко.

Запуск ракеты «Рокот» Www.encyclopedia.mil.ru

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«Мы планируем выйти на пуск в 2024 году», — уточнил в беседе с ТАСС Варочко.

Изначально предполагалось, что будет только заменена система управления на отечественный аналог. Однако после подробного аудита оборудования для «Рокота» специалисты установили, что также необходимо привести в порядок оборудование, включая наземное, которое долгое время было в эксплуатации и впоследствии исчерпало свой ресурс.

«Также по системе управления был принят ряд решений: не использовать существующую систему управления, которая во многом устарела, а реализовать на этом модернизированном комплексе все самое современное», — пояснил гендиректор предприятия.

Кроме того, был заменён контрагент по изготовлению системы управления. Теперь она будет современной, а все комплектующие будут отечественными.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года специалисты Центра им. М. В. Хруничева завершили эскизное проектирование лёгкой ракеты-носителя «Рокот-М».

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Напомним, жидкостная трёхступенчатая ракета-носитель «Рокот» была разработана в Центре им. Хруничева в 1980-е годы. Первый испытательный пуск состоялся в ноябре 1990 года. Первоначально в этих ракетах применялись комплектующие, производимые на территории Украины. В 2019 году Минобороны РФ прекратило эксплуатацию ракет-носителей «Рокот». Модернизированная ракета «Рокот-М» оснащается только системами отечественного производства.