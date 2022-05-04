Сургут, Югра, 4 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Сургуте 8 мая торжественно установят танк Т-55 на набережной Оби в районе речного порта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Средний танк «Т-55»

Танк был привезён в Сургут в 2010 году и силами «Сургутнефтегаза» был отреставрирован ещё к 65-летию Победы. Его доставили из города Сатки Свердловской области. В 2021 году танк на покраску взял «Сибпромстрой».

Легендарный противоатомный танк поставят 8 марта в речном порту Сургута.