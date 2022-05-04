Сеул, , 08:56 — REGNUM В апреле 2022 года в Южной Корее было зарегистрировано 23 070 импортных легковых автомобилей, что на 9,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортёров и дистрибьюторов импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Mercedes-Benz GLE 350e 4Matic Glas.ru

Согласно опубликованным данным, бестселлерами стали Mercedes-Benz E 350 4MATIC, BMW 520 и Mercedes-Benz E С 300.

Известно, что продажи трёх немецких брендов, таких как Audi-Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, составили 17 296 единиц, что на 3,5% меньше, чем в апреле прошлого года.

Продажи трёх японских автопроизводителей (Honda, Toyota, Lexus) также упали на 17%, до 1321 единицы.

С января по апрель 2022 года в Южной Корее было зарегистрировано 84 802 импортных автомобиля, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.