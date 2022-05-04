Джакарта, 4 мая, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Правительство Японии планирует предоставить патрульные катера Индонезии, которые будут использоваться для обеспечения безопасности территориальных вод и морей, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

План был передан непосредственно премьер-министром Японии, который возглавлял японскую делегацию во время государственного визита и двусторонней встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо.

«Для поддержания мира и безопасности в морских водах вокруг Индонезии мы планируем начать исследование по предоставлению патрульных катеров, чтобы можно было увеличить потенциал морской охраны», — заявил премьер-министр Японии.

Это не первый раз, когда японское правительство дарит Индонезии патрульные катера. Ранее, 30 ноября 2007 года, японское правительство предоставило морской полиции Индонезии три патрульных катера. В 2020 году Япония также подарила Индонезии одно рыболовное наблюдательное судно.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония хочет укрепить стратегическое партнерство с Индонезией в преддверии 65-летия установления дипломатических отношений.