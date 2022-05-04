Тбилиси, 4 мая, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Грузии по итогам апреля 2022 года составил 12,8%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном на сайте организации.

Инфляция

Сообщается, что больше всего в Грузии на рост инфляции повлияли цены на продукты. Они в среднем повысились на 21,3% (по итогам марта — на 17,8%), что увеличило уровень инфляции на 6,77 процентных пункта.

Цены на услуги транспорта в стране в среднем выросли на 22,4% (в марте — на 21,6%), что увеличило уровень инфляции на 2,7 процентных пункта. Также значительно выросли цены на услуги ЖКХ (9,4%) и на обслуживание в ресторанах и гостиницах (12,5%).

Стоит отметить, ранее вице-президент Национального банка Грузии Папуна Лежава заявил, что с апреля в стране будет снижаться уровень инфляции, и этот процесс продолжится до конца года. В марте уровень годовой инфляции составил 11,8%.