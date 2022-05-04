Джидинский район, Бурятия, , 08:54 — REGNUM В Джидинском районе Бурятии задержан мужчина по обвинению в покушении на убийство местного жителя. 39-летнего потерпевшего с ножевым ранением госпитализировали в районную больницу 1 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным ведомства, 41-летний сын сожительницы потерпевшего испытывал к мужчине неприязнь из-за его возраста. 1 мая они вместе распили алкоголь, после чего между ними произошла ссора, переросшая в драку. Потерпевший пытался сбежать к соседям, но во дворе обвиняемый его догнал и ударил ножом в живот.

«В этот момент сосед повалил его на землю, и потерпевший смог выйти за ограду. Спустя некоторое время вооруженный мужчина вырвался из захвата, после чего стал ходить по деревне с ножом, искать сожителя матери и выкрикивать угрозы убийством», — отметили в управлении.

Через некоторое время он нашёл раненного мужчину на земле возле одного из домов. Однако завершить расправу обвиняемый не смог, поскольку его обезоружили односельчане. Потерпевшего доставили в больницу, благодаря чему он остался жив. В настоящее время решается вопрос о заключении нападавшего под стражу.