Москва, 4 мая, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Музей Победы на Поклонной горе приглашает всех желающих отпраздновать 9 Мая 77-летие победы в Великой Отечественной войне. Музей подготовил различные праздничные мероприятия, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Посетителей Музея Победы ждут театральный фестиваль, экскурсии, выставка, концерты и кинопоказы. Большую часть мероприятий можно посетить бесплатно. На некоторые понадобится предварительная регистрация.

В частности, гости смогут увидеть как в годы войны от авианалетов фашистов маскировали Кремль и памятники архитектуры, почему в блокадном Ленинграде продолжали работать библиотеки, посетить спектакль о Василии Теркине, познакомиться с героями войны и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, военный парад по случаю 77-й годовщины Победы состоится на Красной площади в Москве 9 мая.

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