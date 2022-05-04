Барнаул, 4 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Информирование о распространении коронавируса в Алтайском крае вот уже четвертые сутки претерпело изменение: в оперштабе региона не считают нужным теперь указать число выздоровевших пациентов. Вместо этого по состоянию на 4 мая вновь извещается о выбывших: »Выбыли 265 906 человек (+ 250), в том числе умерли от коронавирусной инфекции — 8607 человека (+1)».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Проходят лечение 975 (-164 за последние сутки). Также известно, что за последние сутки выявлены 86 новых носителей SARS-CoV-2. Число тестирований сократилось с 1592 сутки до 1354 (на 238 меньше).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 794 (+2 за последние сутки) и 216 717 (+75 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 70 (на одного меньше, чем сутками ранее). Из них 32 подключены к аппаратам ИВЛ (0 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 715 зараженных коронавирусом среди детей (+17 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 266 881 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2022 года общее число жертв SARS-CoV-2 в крае почему-то сократили с 10 179 человек до 8597 (на 1582) за последние пятеро суток.

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