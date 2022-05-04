Ижевск, , 08:52 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 4 мая прививку от коронавируса сделали 697 386 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Второй компонент препарата получили 556 988 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, с 30 апреля по 3 мая, вакцинировались 219 жителей республики. Второй компонент препарата получили 680 человек, завершив полный курс вакцинации.

Кроме того, 147 681 человек прошел ревакцинацию, за указанный период повторную прививку сделали 510 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 45 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 161 509 жителей республики.

За время пандемии в республике подтвердили 166 018 случаев заражения коронавирусом, из них 30 — за минувшие сутки.