Луганск, , 08:50 — REGNUM Украинские боевики семь раз за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики, сообщили 4 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что огонь велся по населенным пунктам Первомайск и Золотое-5. Украинские боевики применили 20 снарядов, выпущенных из БМ-21 «Град», 24 снаряда из артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм и 16 мин из крупнокалиберного миномета.

В результате обстрелов пострадали две женщины в Первомайске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 мая Вооружённые формирования Украины совершили обстрел донецкого города Ясиноватая.

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