Пермь, , 08:50 — REGNUM В Перми задержана группа молодых людей из Кирова. Они наносили рекламу интерне-магазина по продаже наркотиков на фасады домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 4 мая в министерстве территориальной безопасности Прикамья.

Баллоны с краской Министерство территориальной безопасности Пермского края

В отношении злоумышленников полицейские составили 44 административных протокола. В группу входили три человека: вдвое мужчин и одна девушка. Нарушителей задержали с поличным, когда они наносили граффити на стену здания в центре Перми. У молодых людей изъяли трафареты, баллоны с краской и мобильные телефоны. При исследовании смартфонов обнаружены десятки фотоизображений оттисков трафарета, нанесенных на фасады зданий, с указанием географических координат на территории краевой столицы.

Как отметили в минтербезе, задержанным грозит серьезное наказание. Административные дела возбудили по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). В отношении мужчин составлены протоколы ещё и за неповиновение сотрудникам полиции.