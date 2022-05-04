Пермь, 4 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Перми задержана группа молодых людей из Кирова. Они наносили рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков на фасады домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 4 мая в министерстве территориальной безопасности Прикамья.

Министерство территориальной безопасности Пермского края Баллоны с краской

В отношении злоумышленников полицейские составили 44 административных протокола. В группу входили три человека: двое мужчин и одна девушка. Нарушителей задержали с поличным, когда они наносили граффити на стену здания в центре Перми. У молодых людей изъяли трафареты, баллоны с краской и мобильные телефоны. При исследовании смартфонов обнаружены десятки фотоизображений оттисков трафарета, нанесенных на фасады зданий, с указанием географических координат на территории краевой столицы.

Как отметили в минтербезе, задержанным грозит серьезное наказание. Административные дела возбудили по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). В отношении мужчин составлены протоколы ещё и за неповиновение сотрудникам полиции.