Ижевск, 4 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 4 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 45 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 161 509 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Permkrai.ru Коронавирус

За время пандемии в республике подтвердили 166 018 случаев заражения коронавирусом, из них 30 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса трое несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 14 человек старше 65 лет.

4021 человек скончался в регионе за время пандемии, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в республике не регистрировалось. Накануне скончался один человек.

В течение суток госпитализирован 21 человек, накануне в больницы попали 13 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 2763 человека, 151 пациент ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 24 человека — в тяжелом состоянии, из них семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 29 апреля прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 697 167 человек. Второй компонент препарата получили 556 308 жителей республики, завершив процесс вакцинации полностью.