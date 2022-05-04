Ростов-на-Дону, , 08:49 — REGNUM Российско-украинскую границу за сутки пересекли более 10 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 4 мая информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 10 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области и ряде других регионов России действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса. Массовая эвакуация мирного населения ДНР и ЛНР началась вечером 18 февраля. За это время в Россию эвакуировано более 900 тыс. человек.