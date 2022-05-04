Томск, 4 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. 3 тыс. жителей Томска пришли на рок-концерт музыкально-патриотического марафона «ZаРоссию». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, концерт прошёл вечером 2 мая на нижней террасе Лагерного сада.

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Под открытым небом выступили исполнители групп «СерьГа», «ПилОт» под руководством Ильи Кнабенгофа. Участие в марафоне также приняла известная томичам команда «Антитехника».

В рамках мероприятия также прошли акции «Белая лента» в поддержку российской армии и общероссийская эстафета «Свет наших сердец».

«Эстафету музыкально-патриотического марафона «Zа Россию» Томск передал Нижнему Тагилу. К 5 мая марафон охватит более 30 городов России», — добавили в администрации.