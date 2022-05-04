Москва, 4 мая, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В среду, 4 мая, жителей Москвы и Подмосковья ждёт облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Наталья Диева Мокрый снег

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«После полудня только около +9 °C°, это на 7 °C° холоднее обычного. Затем облака над Москвой начнут рассеиваться, и в конце рабочей недели термометры покажут +15 °C°, а в выходные +16…+17 °C°», — добавили у центре.

Также сообщается, что в отдельных районах 4 мая может пройти мокрый снег. Ветер будет северо-западным со скоростью 4-9 м/с с отдельными порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление будет расти и к середине дня приблизится к норме — 747 мм ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, май в Москве начался с пасмурной и прохладной погоды. Местами прошли дожди.