Уфа, , 08:48 — REGNUM Прямые авиарейсы запустят из Уфы в Сочи летом. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

В самолете Правительство.янао.рф

Полеты по новому направлению авиакомпания NordStar будет выполнять летом 2022 года, начиная с 3 июня, еженедельно по пятницам.

«Вылет из аэропорта Уфа в Сочи в 15:10 часов, прибытие в аэропорт назначения в 16:35 часов местного времени», — говорится в сообщении. Вылет из Сочи в Уфу по пятницам — в 17:35 часов, прибытие в Уфу в 23:10 часов местного времени. Время в пути составит 3 часа 35 минут.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидают наплыва туристов в майские праздники.