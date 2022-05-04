Киев, 4 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Южным регионам Украины не место в её составе. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его мнению, исторически южные регионы Украины тяготели к России. Он уверен, что Киев уже не вернёт под свой контроль Херсонскую область.

«По ее пути пойдут Николаев и Одесса. Это русские города, и они всегда исторически принадлежали и тяготели к России», — приводит слова Журавко РИА Новости.

Он видит будущее этих регионов в интеграции с Россией.