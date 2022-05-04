Красносулинский район, Ростовская область, , 08:42 — REGNUM Прокурорская проверка организована после ДТП с шестью погибшими на трассе М-4 «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 4 мая.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, в ночь на 4 мая на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе столкнулись ВАЗ и микроавтобус Mercedes-Benz. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе трое детей. Ещё два человека госпитализированы.

«На место незамедлительно выехал Красносулинский городской прокурор Мурат Сидаков. Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», — уточнили в ведомстве.

На контроль взят ход расследования уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в донском управлении ГИБДД сообщали о шести погибших и четырёх пострадавших в результате аварии.

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