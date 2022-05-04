Токио, 4 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Власти Японии выразили протест КНДР в связи с запуском Северной Кореей баллистической ракеты. Об этом 4 мая сообщил заместитель министра обороны Японии Макото Оники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

По его словам, власти КНДР осуществили запуск одной баллистической ракеты, максимальная высота ее полета составила около 800 км, ракета пролетела расстояние в 500 км, упав, предположительно, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

«В связи с этим мы выразили протест КНДР по линии посольства в Пекине», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, неопознанный снаряд, предположительно, баллистическую ракету, ранее запустила в сторону Японского моря Северная Корея.

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