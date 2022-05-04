Калгари, Канада, 4 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Даллас Старз» в первом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

(сс) mark6mauno «Калгари Флэймз»

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм на шестой минуте матча.

Таким образом, «Калгари» вышел вперёд в серии — 1:0. Второй матч пройдёт 6 мая.

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