Ульяновск, 4 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Речь идёт об аварии, которая произошла 2 мая в Новоульяновске на перекрёстке улиц Юности и Дружбы. По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Иж-2125 при выезде со второстепенной дороги столкнулся с «Ладой Вестой».

В надзорном ведомстве сообщают, что в результате происшествия пострадали семь человек, в том числе двое детей. Трое пассажиров, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Региональная прокуратура проверяет обеспечение безопасности дорожного движения со стороны участников ДТП, а также взяла на контроль проводимые следственными органами мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Ульяновске в маршрутке произошло короткое замыкание и последующее загорание в моторном отсеке. На момент происшествия в салоне находились 12 человек, пострадавших нет.

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