Берлин, 4 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Петицию с призывом не поставлять Украине тяжёлое вооружение, адресованную канцлеру Германии Олафу Шольцу, подписали уже более 200 тыс. жителей страны. Об этом свидетельствуют данные портала change.org, где размещён документ.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Германии

По состоянию на 4 мая петиция набрала уже 203 913 подписей. По мнению жителей Германии, поставки тяжёлого вооружения Киеву могут привести к обострению конфликта. Ситуация в итоге может развиться таким образом, что ФРГ не сможет оставаться в стороне и, согласно статье 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне НАТО, будет вынуждена вмешаться. А это чревато перерастанием событий в новую мировую войну.

Такие же опасения приводят и деятели культуры и искусства ФРГ, направившие Шольцу открытое письмо с призывом отказаться от поставок Киеву тяжёлого вооружения. Немецкие музыканты, артисты, писатели, в том числе один из крупнейших писателей и драматургов Германии послевоенной поры Мартин Вальзер, опубликовали своё письмо на сайте журнала EMMA. В нём, помимо своих опасений, деятели культуры горячо поддержали действия Шольца, направленные на то, чтобы конфликт на Украине не принял глобальный характер.

Деятели культуры призвали Шольца сделать всё возможное для скорейшего достижения компромисса, который будет принят обеими сторонами конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению депутата бундестага Жаклин Настич, Германия подставила и себя, и Евросоюз, когда приняла решение поставлять на Украину тяжелое вооружение и еще обучать солдат ВСУ.