Нур-Султан, , 08:38 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 мая подписал указ о создании в стране трёх новых областей. Документ опубликовали на сайте главы республики.

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Токаев постановил выделить из состава Восточно-Казахстанской области ранее упразднённую Семипалатинскую область и назвать ее Абайской по новому областному центру — Абай. Кроме того, также упразднённую Карагандинскую область он распорядился сделать отдельной Улытауской областью с городом Жезказган станет областным центром.

Третий регион, как говорится в указе, будет создан на территории Алма-Атинской области. Из неё выделят восемь районов и два города для создания Жетысуской области с центром в Талдыкоргане. Административный центр Алма-Атинской области решено перенести из Талдыкоргана в Конаев.