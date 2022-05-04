Денвер, США, , 08:38 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в первом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:2.

Натан Маккиннон в составе хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш» (сс) Sergei ~ 5of7

В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Натан Маккиннон. Ещё по голу забили Девон Тэйвз, Эндрю Кольяно, Кейл Макар, Арттури Лехконен и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу.

В составе «Нэшвилла» две шайбы забросил нападающий Мэтт Дюшейн.

Таким образом, «Колорадо» вышел вперёд в серии — 1:0. Второй матч пройдёт 6 мая.

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