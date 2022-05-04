Донецк, 4 мая 2022, 08:36 — REGNUM На занятых силами Донецкой Народной Республики позициях украинских войск нашли консервы «Сепар донецкий». Об этом 4 мая сообщает управление Народной милиции ДНР.
Корреспондент УНМ ДНР показал бывшие позиции боевиков в населённом пункте Новосёловка. Украинские солдаты пытались обороняться, сделав из местной школы укрепрайон. В школе обнаружены боекомплекты, оружие, личные вещи военнослужащих.
Журналист показал консервы, которыми питались боевики. На этикетке на украинском языке написано «Сепар донецкий утомлённый». Также в школе найдена литература, пропагандирующая нацбаты.