Донецк, 4 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. На занятых силами Донецкой Народной Республики позициях украинских войск нашли консервы «Сепар донецкий». Об этом 4 мая сообщает управление Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Корреспондент УНМ ДНР показал бывшие позиции боевиков в населённом пункте Новосёловка. Украинские солдаты пытались обороняться, сделав из местной школы укрепрайон. В школе обнаружены боекомплекты, оружие, личные вещи военнослужащих.

Журналист показал консервы, которыми питались боевики. На этикетке на украинском языке написано «Сепар донецкий утомлённый». Также в школе найдена литература, пропагандирующая нацбаты.