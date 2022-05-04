Токио, 4 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. На территории посольства России в Токио 4 мая впервые за последние три года состоялась в очном формате акция «Бессмертный полк».

Дарья Драй, ИА REGNUM Бессмертный полк

«Сегодня все мы здесь по зову сердца с фотографиями родных, которые участвовали в войне, сражались на фронтах, выковывали победу в тылу. Нашу общую победу, достигнутую ценой неимоверных самоотверженных усилий всех народов Советского Союза», — приводит слова посла России в Японии Михаила Галузина во время акции РИА Новости.

Также он утончил, что нацисты в то время, как и сейчас, ставили себе целью стереть нашу Родину с политической карты мира, однако это им не удалось тогда, не удастся и в наши дни, как бы страны Запада ни занимались удушением России с помощью своих санкций.

При этом также присутствующие на церемонии почтили минутой молчания память павших. Кроме того, отмечается, что, по данным организаторов, в акции участвовало порядка 300 человек. Колонну «Бессмертного полка» в Японии наряду с послом России возглавили послы Белоруссии и Казахстана в этой стране.

Как передавало ИА REGNUM, накануне глава администрации Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что десятки тысяч сочинцев и гостей города-курорта готовятся принять участие в акции «Бессмертный полк» 9 Мая.