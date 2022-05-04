Сеул, 4 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Валютные резервы Южной Кореи за месяц сократились на $8,51 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Доллары

Согласно опубликованным данным, на конец апреля 2022 года валютные резервы страны составили $449,3 млрд.

Известно, что показатель продолжает падать на протяжении двух месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что сокращение валютных резервов связано с падением стоимости недолларовых активов при конвертации в доллары.

Ценные бумаги сократились на $1,38 млрд, до $408,83 млрд, а депозиты — на $6,56 млрд, до $16,25 млрд. Золото сохранилось на уровне $4,8 млрд.

По состоянию на конец марта Южная Корея занимает восьмое место в мире по валютным резервам.