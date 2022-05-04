Москва, , 08:33 — REGNUM В Москве для помощи туристам на горячей линии столичного центра информационной поддержки появился голосовой помощник по имени Руслан, сообщается на портале мэра столицы.

Москва Полина Волхова © ИА REGNUM

Голосовой помощник создан общегородским контакт-центром совместно с комитетом по туризму города Москвы. Пока Руслан может отвечать на пять типов вопросов участников туристической отрасли. Но в ближайшее время его функционал будет расширен.

Робот объяснит, как стать партнером туристического сервиса Russpass, проконсультирует по всем вопросам программы в области безопасности путешествий Safe Travels Discover Moscow и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, объем туристического кэшбека за поездки в Москву в период весенне-летних отпусков 2021 года составил 90 млн рублей.

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