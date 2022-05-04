Москва, 4 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Москве для помощи туристам на горячей линии столичного центра информационной поддержки появился голосовой помощник по имени Руслан, сообщается на портале мэра столицы.

Полина Волхова ИА REGNUM Москва

Голосовой помощник создан общегородским контакт-центром совместно с комитетом по туризму города Москвы. Пока Руслан может отвечать на пять типов вопросов участников туристической отрасли. Но в ближайшее время его функционал будет расширен.

Робот объяснит, как стать партнером туристического сервиса Russpass, проконсультирует по всем вопросам программы в области безопасности путешествий Safe Travels Discover Moscow и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, объем туристического кэшбека за поездки в Москву в период весенне-летних отпусков 2021 года составил 90 млн рублей.

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