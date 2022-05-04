Биробиджан, 4 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Еврейской АО выявили семь нарушителей требований особого противопожарного режима, среди которых двое — несовершеннолетние. Все они будут привлечены к административной ответственности, а за детей штрафы заплатят родители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Лесной пожар

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Всего с начала года в ЕАО произошло 45 природных пожаров на площади 12,5 тыс. га. Действующих пожаров на территории региона нет.

В ходе мониторинга и рейдов были пойманы семь человек, которые выжигали сухую растительность и разводили костры.

«Подобные действия крайне опасны сейчас, когда в регионе установилась сухая ветреная погода. Пламя могло переброситься на жилые дома и надворные постройки. Виновным лицам грозит административное наказание в виде штрафа до 4000 рублей. Отмечу, что в случае, если бы действия привели к значительному ущербу, то ответственность была бы уголовной. Среди поджигателей были двое детей, которые выжигали сухую растительность. По данным фактам материалы переданы в органы внутренних дел, родители будут привлечены к ответственности», — пояснил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Еврейской АО Иван Копысов.

Как сообщалоИА REGNUM, в Свердловской области за сутки, 3 мая, площадь лесных пожаров сократилась с 47 до 3 га.