Улан-Удэ, 4 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии по Бурятии обследовали найденную в пригороде Улан-Удэ мину. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, похожий на снаряд предмет нашёл местный житель в кювете возле посёлка Сотниково.

Управление Росгвардии по Бурятии Найденная в пригороде Улан-Удэ мина

Мужчина сообщил о находке в полицию, после чего на месте выехали взрывотехники.

«Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет является 120-мм минометной миной со следами коррозии, без взрывателя», — отметили в ведомстве.

По результатам проверки находку передали военным для утилизации.