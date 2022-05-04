Владивосток, 4 мая, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Власти Приморья подвели промежуточные итоги онлайн-голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Голосование идёт уже две недели на платформе 25. gorodsreda.ru, участвуют в нём все жители Приморья старше 14 лет. Выбрать объект благоустройства можно до 30 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В парке

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На 4 мая в онлайн-голосовании приняли участие более 33 тыс. жителей региона. Причем в каждом муниципалитете уже появились явные лидеры.

Так, во Владивостоке большее количество голосов набрал парк отдыха в Снеговой Пади — 2568. В Находке жители активнее всего голосуют за видовую площадку №2 — 1384 голоса, в Уссурийске — за сквер по улице Пушкина — 1997, в Большом Камне — сквер по улице Карла Маркса — 534 голоса. В Дальнереченске — опережает общественная территория по улице Тополиная, в Кавалеровском районе — площадь ДК «Союз» в посёлке Хрустальный, в Лесозаводске — площадь «9 января», в Хороле — Парк офицеров флота.

«Конечно, это пока промежуточные итоги голосования, у приморцев есть ещё время, чтобы повлиять на окончательные итоги формирования программы благоустройства на следующий год», — сказала зампредседателя правительства края Елена Пархоменко.

ОНФ следит за реализацией нацпроектов в разных сферах, активно участвует в приёмке объектов.

«Один из основных показателей эффективности проекта — это участие жителей в принятие решений по вопросам благоустройства. Очень хорошо, когда не чиновники, а сами приморцы решают, какой именно объект будет благоустроен в рамках национального проекта. Жители районов лучше кого бы то ни было знают, какая территория им нужна в благоустроенном состоянии. Таким образом, нацпроект даёт людям возможность влиять на расходование бюджетных средств, принимать участие в развитии населённых пунктов, проявлять свою гражданскую позицию. Хочу призвать всех, кто еще не принял участие в голосовании, проголосовать и определить в своём населённом пункте тот объект, который по их мнению действительно востребован и нуждается в благоустройстве», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, набережная Читинки лидирует в голосовании за благоустройство территорий. Известно также, что наибольшее количество голосов набрали парки «Антипиха» и «Черёмушки» в Чите, парк Семьи в Новокручининском, а также проект благоустройства Центральной площади в Борзе.