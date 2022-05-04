Москва, 4 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Сборка первого летного образца кислородно-водородного разгонного блока (КВТК) для российской ракеты-носителя «Ангара» начнется в 2025 году, заявил глава центра им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) Алексей Варочко.

Roscosmos.ru Ракета-носитель «Ангара»

«Учитывая производственные циклы, изготовление лётного образца КВТК планируется начать после 2025 года», — сказал он ТАСС.

Варочко добавил, что контракт на КВТК уже заключен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» поздравила Воздушно-космические силы России с успешным пуском новой лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1.2».

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