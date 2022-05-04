Оренбург, 4 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Оренбурге силовики задержали 22-летнего горожанина. Он обвиняется в распространении ложной информации о Вооружённых Силах России, сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

По данным следствия, молодой человек с 25 марта 2022 года использовал сотовый телефон, интернет и учетную запись в социальной сети, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации, для формирования негативного отношения к проводимой Вооружёнными Силами России специальной военной операции в защиту населения Донбасса. Оренбуржец публично распространял под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»). Санкции предусматривают до года лишения свободы и штраф до 1,5 млн рублей.