Красноярск, , 08:32 — REGNUM Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает снижаться в Красноярском крае. Об этом в своём телеграм-канале 4 мая сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За прошедшие сутки в крае подтверждено 76 случаев COVID-19. »Последний раз такое количество заболевших регистрировалось в первые месяцы распространения инфекции — в мае 2020 года. С тех пор, в течение двух лет, ежедневные цифры были всегда выше», — отметил Горяев.

При этом говорить о завершении пандемии преждевременно, добавил он. В Красноярском крае по-прежнему сохраняются высокие риски распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Красноярском крае выявили 80 носителей коронавируса.

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