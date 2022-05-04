Грозный, 4 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Более 150 гражданских лиц, а также 170 раненых находятся в бункерах под комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе. Их удерживают националисты, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид из окна на металлургический комбинат «Азовсталь»

Кадыров обратился к командиру националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и призвал его положить конец страданиям сотен людей. Чеченский лидер заявил, что «всё сделал бы», лишь бы не заплакал один только ребёнок.

«У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — заявил Кадыров.

При этом он не уточнил, откуда поступила информация о людях в бункерах предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, он также призвал командира националистов «выйти на поле» и «показать себя».

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