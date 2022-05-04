Вашингтон, 4 мая, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Русскоязычных пользователей учат, как безопасно и тайно связаться с разведкой Соединённых Штатов. Инструкцию о том, как можно передавать информацию, используя зашифрованный канал доступа к веб-сайту Центрального разведывательного управления, ЦРУ опубликовало на русском языке в соцсетях. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает газета The Washington Post.

Whitehouse.gov ЦРУ

В частности, рекомендуется использовать браузер Tor и сервис VPN, чтобы передавать информацию через зашифрованный канал доступа к веб-сайту управления.

Эти действия откроют доступ к выделенному каналу связи с ЦРУ, который является более безопасным, чем попытка связаться с агентством с помощью обычного веб-браузера или подключения к Интернету, указывается в документах.

«Не используйте свой домашний или офисный компьютер, чтобы связаться с нами», — предупреждает ЦРУ в своем пошаговом руководстве.

Так, российским гражданам предлагают обойти онлайн-мониторинг с помощью VPN, который не базируется в России, Китае или других странах, считающихся недружественными по отношению к США. При этом будущим информаторам ЦРУ предлагает сразу подключаться к премиум-версии, так как бесплатные VPN, как правило, уступают платным сервисам.

Отмечается, что сотрудники ЦРУ надеются привлечь разведданные от людей, недовольных спецоперацией по защите населения Донбасса.

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«Это сигнал о том, что они [ЦРУ] перегружены людьми, пытающимися связаться с американской разведкой небезопасными способами. В наше время, я думаю, уместно предложить средства для первоначального контакта, которые безопаснее, чем заходить в посольство или подходить к американцу на улице», — поясняет бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация России по защите Донбасса была объявлена 24 февраля президентом России Владимиром Путиным после обращения за помощью глав Донецкой и Луганской Народных Республик.