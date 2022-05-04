Томск, 4 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Правоохранители в Томской области разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадали два человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, инцидент произошёл поздно вечером 1 мая в Томске.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Водитель неизвестного автомобиля сбил пешеходов, которые, по предварительной информации, шли по краю проезжей части. В результате 41-летний мужчина и 40-летняя женщина с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

«Водитель, в нарушение ПДД, место происшествия покинул. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся розыскные мероприятия. Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия», — отметили в управлении.