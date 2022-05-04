Ульяновск, , 08:25 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупредили о непогоде. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

По данным ведомства, днём 4 мая в регионе ожидается усиление юго-западного ветра, его порывы будут достигать 15 — 20 метров в секунду.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, регион будет находиться под влиянием ложбины атлантического циклона: 4–5 мая при прохождении атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди, усилится ветер, похолодает до +5…+10 градусов.

Спасатели просят жителей по возможности оставаться в помещениях, водителей отказаться от дальних поездок и взять под особый контроль детей. В ведомстве напоминают о том, что смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень опасности по погодной шкале следует за «зелёным» и означает, что стихия потенциально опасна.