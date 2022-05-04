Уфа, 4 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Женщина-пешеход скончалась после наезда на нее автомобиля в Башкирии. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

71.mchs.gov.ru На месте ДТП

Сообщается, что вечером 3 мая в Хайбуллинском районе на 43 км автотрассы Юлдыбаево-Акъяр-Сара автомобиль «Газель», за рулем которого находился 46-летний мужчина, наехал на 56-летнюю женщину, которая, предположительно, шла по краю автодороги в попутном направлении.

Отмечается, что женщина получила не совместимые с жизнью травмы.

«Со слов водителя, женщина шла по проезжей части без светоотражающих элементов», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе опрокинулся легковой автомобиль.