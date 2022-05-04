Мариуполь, ДНР, 4 мая, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) восстанавливается мирная жизнь, и дети уже катаются на велосипедах около взорванного украинскими нацистами при отходе здания драматического театра, которое расположено в центре города. Об этом 4 мая сообщает РИА Новости.

ИА REGNUM Разрушенный украинскими нацистами драмтеатр Мариуполя

При этом еще несколько недель тому назад в центре города шли военные действия, из-за чего проезд гражданского транспорта сюда был запрещен, а мирные жители прятались в подвалах.

Отмечается, что теперь обстановка в городе стала гораздо спокойнее, и потому дети без страха катаются на велосипедах по одной из центральных площадей Мариуполя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к командиру националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денису Прокопенко, скрывающемуся в подземельях завода «Азовсталь» в Мариуполе.