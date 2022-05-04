Москва, 4 мая 2022, 08:23 — REGNUM Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что южным регионам не место в составе Украины, поскольку они всегда исторически принадлежали и тяготели к России.
Он добавил, что будущее южных регионов Украины — в экономической и политической интеграции с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что киевский режим испытывает паническую боязнь по поводу интеграции южной части Украины с Россией.
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